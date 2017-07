Ruzie in het parlement: van gekibbel tot gevecht

In het parlement van Taiwan is de afgelopen week tot twee maal toe een discussie uitgedraaid op een handgemeen. Vechtpartijen in parlementen zijn helaas niet ongezien. Gelukkig heeft België geen traditie van fysiek geweld in het parlement, hoewel de zenuwen soms toch strak gespannen kunnen staan.

