Olivier Chastel was vanochtend samen met CDH-voorzitter Benoît Lutgen aanwezig in het Waals Parlement. Beide partijvoorzitters herhaalden daar nog eens dat ze de hand uitsteken naar DéFi om in Brussel en de Franse gemeenschap meerderheden te vormen zonder de PS. DéFi-voorzitter-Maingain heeft op beide niveaus de sleutels voor de coalitievorming in handen, zeker nu Ecolo weigert te depanneren.

Chastel en Lutgen zijn echter "not amused' met de zet van DéFi om met Ecolo-Groen te gaan praten over deugdelijk bestuur. "We zijn nog altijd beschikbaar om de discussie verder te zetten, maar niemand is zo naïef om het spelletje van Maingain te geloven", zei Chastel. Ook Lutgen is misnoegd. Hij wil de socialisten niet terughalen naar de onderhandelingstafel in Brussel en de Franse gemeenschap, "terwijl Wallonië net van de PS wordt bevrijd".

Op Waals niveau hebben MR en CDH geen derde partner nodig voor een meerderheid. Volgens de liberalen zouden beide partijen volgende week al een nieuwe ploeg kunnen voorstellen, met zeven ministers in plaats van acht. "We verdubbelen het werk in Wallonië en we hopen relatief snel te kunnen landen", verklaarde Chastel.