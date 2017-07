Onder meer voormalig Ecolotopman Jean-Michel Javaux, voormalig CDH-minister Melchior Wathelet en Brussels Défi-minister Didier Gosuin maken naast Greoli zelf deel uit van de denktank. Een Franstalige krant had gesuggereerd dat van hieruit een nieuwe partij in de steigers gezet zou worden. "Dat is niet onze bedoeling, want we willen net de politieke grenzen overstijgen", countert Franstalig cultuurminister Alda Greoli bij de RTBF.

"We willen mensen vanuit verschillende hoeken samenbrengen om na te denken over de politieke toekomst van Franstalig België. De basisvraag is hoe we alles opnieuw beter kunnen laten functioneren. Ik vind het heel interessant om deel uit te maken van die reflectiegroep. En wat mij persoonlijk betreft: ik maak zelf al ruim 30 jaar deel uit van CDH, en ik zie niet waarom dat zou veranderen."

Greoli is behoorlijk fel over de huidige gang van zaken. "We zien allemaal waar het momenteel misloopt. Schandalen als die met mevrouw Peraïta en meneer Mayeur bij Samusocial: ik heb daar mijn buik van vol. Als politicus kan je niet én besturen, én langs de kassa passeren."