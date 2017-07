De onderzoekscommissie Kazachgate schoot begin dit jaar uit de startblokken. Het dossier draait over de manier waarop de wet op de verruimde minnelijke schikking in 2011 plots groen licht kreeg in het parlement. De commissie gaat na of daar ongeoorloofde inmenging aan te pas kwam.

Alle getuigen zijn nu gehoord, onder wie een aantal prominente Belgische politici als minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR), ex-premier Yves Leterme (CD&V) en Armand De Decker, ex-Senaatsvoorzitter en advocaat van Chodiev.

Volgens commissievoorzitter Dirk Van der Maelen waren de politici die kwamen getuigen bijzonder goed voorbereid. "Ze wisten natuurlijk waar ze zich aan mochten verwachten. We gaan nu kijken of we gaatjes vinden in hun verklaringen", reageert Van der Maelen bij Johny Vansevenant.