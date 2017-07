DéFI-voorzitter Olivier Maingain weigerde gisteren om in te gaan op de uitnodiging van het CDH om een nieuwe bestuursmeerderheid te vormen. Alleen DéFI kan het CDH en de MR in Brussel aan een meerderheid helpen. Maar de partij wil eerst samen met Ecolo een eisenbundel opstellen over goed bestuur.

"We staan klaar om voorstellen over goed bestuur uit te werken met DéFI", zegt covoorzitter van Ecolo Patrick Depriez vandaag. "We zijn al weken bereid om te onderhandelen over onze voorstellen en over de voorstellen van de andere partijen." Ook covoorzitster Zakia Khattabi (Ecolo) benadrukt dat dit geen nieuw standpunt is. "We zeggen al 3 weken dat we over goed bestuur willen onderhandelen."

Hoe dan ook zit alles nu muurvast in het Brussels Gewest. DéFI is daar nodig voor een meerderheid zonder de PS. Maar onderhandelen over de cumul of over inkomensbeperkingen van politici kost tijd. En wellicht zullen de voorstellen ook te ver gaan voor de MR en het CDH.