Eind juni liet CDH-voorzitter Benoît Lutgen weten dat hij na alle schandalen niet meer wil samenwerken met de PS. En gisteren liet de Brussels CDH-minister Céline Fremault weten dat ze ook in Brussel de PS uit de regering wil. Dat vond Rik van Cauwelaert een beetje bizar. "Uitgerekend zaterdagochtend was er een vrij enthousiast interview van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) in Le Soir waarin hij zei dat er bij hen geen vuiltje aan de lucht is. Minister Fremault werkt uitstekend mee en bepaalt mee de agenda." Dat was ook wel wat gespeeld van Vervoort, zegt van Cauwelaert, want hij weet dat er ook in Brussel verandering moet komen.

Toch lijken de socialisten niet echt bezorgd. "De realiteit is dat het heel moeilijk wordt om zonder de PS tot een werkbare meerderheid te komen in Wallonië en in Brussel. Niemand vertrouwt CDH nog. Zeker Lutgen niet, want dat is een man die zomaar van gedacht verandert." Bovendien zou een Waalse regering zonder de PS maar 1 stem op overschot hebben, en dat is onvoldoende om de problemen op te lossen waarmee Wallonië te kampen heeft, meent Van Cauwelaert.