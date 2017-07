Khattabi (Ecolo): "Een coalitie is pas mogelijk als het systeem gezuiverd is"

Hoe moet het verder met de politiek in Franstalig België? Sinds het Samusocial-schandaal wil CDH niet meer samenwerken met de PS, maar een nieuwe coalitie met MR, Ecolo en DéFi is er nog altijd niet. Want vooral die laatste twee willen keiharde garanties voor een nieuwe politieke cultuur in Wallonië. Zakia Khattabi, co-voorzitster van Ecolo, reageert in "Terzake".

Khattabi (Ecolo): "Een coalitie is pas mogelijk als het systeem gezuiverd is"

