Ondanks zijn vertrek uit het provinciebestuur zou Versnick nog negen van zijn betaalde mandaten bij intercommunales en verenigingen mogen behouden. "Zijn bestuurskunde is nooit in vraag gesteld", luidt het bij de liberalen. Jongerenpartij Jong VLD is het daar niet mee eens.

De jonge liberalen willen naar eigen zeggen "grondige kuis houden in alle vehikels waarin politiek benoemde bestuurders dingen doen waar een overheid niets te zoeken heeft".

"Uw huidige batterij bestuursmandaten rijmt daar niet mee. We willen daar vanaf. Ga daar in mee. Maak deel uit van de vernieuwing. Geef uw politiek geïnspireerde mandaten in alle semipublieke besturen op", gaat het voort.

Versnick was dertig jaar geleden zelf jongerenvoorzitter van de liberalen.