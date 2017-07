Premier Michel verwelkomt Russische Buitenlandminister Lavrov

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergueï Lavrov is in ons land. Vanochtend had hij een eerste ontmoeting met premier Charles Michel (MR).

