Het was een opvallende uitspraak gisteren, in de marge van de 11 juli-viering in Brussel. Voor N-VA-voorzitter De Wever is een begrotingsevenwicht in 2019 niet langer strikt noodzakelijk. En dat terwijl zijn partij altijd de meest vurige voorstander was van zo'n evenwicht. "We moeten de mars voortzetten, maar aan een realistisch tempo", zo was te horen.