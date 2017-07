Zelf is Leterme niet gecontacteerd door De Decker of anderen uit de entourage van Chodiev. "Ik heb de naam Chodiev voor het eerst gezien in 2014, in de Franse krant Le Monde, toen ik in Parijs voor de OESO werkte. Ik ben nooit benaderd door De Decker of door iemand anders. Wat er zich achter de schermen heeft afgespeeld, daar heb ik geen zicht op."

De ex-premier, nu aan het werk bij de intergouvernementele organisatie IDEA in Zweden, staat nog steeds achter de wet zelf. Die moest vermijden dat fraudezaken straffeloos eindigden, zegt hij. "Voor de wet was een breed gedragen meerderheid in de Kamer. Ik denk dat het effectief een goede maatregel was."