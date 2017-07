Vraag is of wordt vastgehouden aan een begrotingsevenwicht in 2019, waarvoor een inspanning van 7,7 miljard euro nodig zou zijn. Vicepremier Kris Peeters (CD&V) liet al weten dat het in ieder geval niet de bedoeling kan zijn om de banengroei weg te besparen.

"Het valt af te wachten of dat wordt gehaald, het zijn delicate onderhandelingen", zegt De Wever daarover. "We zullen zeker budgettaire inspanningen moeten doen, en er bestaan verschillende ideeën daarover hoe dat moet gebeuren. Maar volgens mij is het zeker niet onmogelijk om de mars naar een evenwicht voort te zetten."

Al benadrukt hij ook dat een begrotingsevenwicht in 2019 voor zijn partij niet noodzakelijk is. "We hebben een economische heropleving, de groei stijgt, de private jobmotor is aangeslagen en de taxshift zal ervoor zorgen dat de lage en de middeninkomens meer zullen overhouden wat stimuleert om aan het werk te gaan", argumenteert De Wever. "Als je dit alles uitveegt voor een budgettaire inspanning, dan fop je jezelf. We moeten de mars naar een evenwicht voortzetten, maar in een realistisch tempo. We moeten er absoluut geraken, maar zeggen dat we die 8 miljard in 2 jaar moeten vinden, dat is de mensen blaasjes wijsmaken."