MR-voorzitter Chastel weigert te spreken over een beslissende vergadering. Hij zegt "al weken te wachten op een akkoord over openbaar bestuur". "Het is een overleg zoals andere, omdat ik sinds het begin van deze crisis beschikbaar ben om te praten over bestuur, maar ook omdat ik me steeds meer zorgen maak over de politieke situatie en de blokkering in de drie betrokken deelentiteiten", luidde het.

CDH-voorzitter Lutgen, die enkele weken geleden aankondigde niet meer met de PS te willen besturen in Brussel, Wallonië en de Franse gemeenschap, meent dat er "moed en durf" nodig zal zijn om een akkoord te bereiken.