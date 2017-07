Bourgeois houdt 11 juli-toespraak in Kortrijk

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) wil de personenbelasting en als het even kan ook de vennootschapsbelasting regionaliseren. Dat zei hij in zijn toespraak aan de vooravond van 11 jul in Kortrijk.

