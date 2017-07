"Ik wil vooral een staat die beter werkt, die beter functioneert", zegt Gwendolyn Rutten in "Terzake". "En dan is er nog wat werk aan de winkel. We kunnen bijvoorbeeld beter samenwerken de bevoegdheden die we vandaag hebben meer gebruiken." Ze noemt een voorbeeld. "We zouden ook nog graag de registratierechten verlagen zodat wie een huis koopt daarop minder belastingen moet betalen."

"Ik begrijp dat een staat nooit af is. We gaan een goede discussie niet uit de weg. Maar als je pleit voor een staatshervorming moet je op zoek naar een tweederdemeerderheid, naar een, communautaire meerderheid. Ik ben vandaag van mening dat de sociaal-economische problemen de eerste prioriteit verdienen."

Als het van de Vlaamse liberalen afhangt, blijft de N-VA in de kou staan met haar eis voor zeen nieuwe staatshervorming. "Afspraak is geen staatshervormingen, en wat mij betreft, hoeft er ook de volgende keer nog geen staatshervorming te komen, want er ligt nog veel werk op de plank om de economie te doen draaien."