De nu 66-jarige Peumans stopt vooral om persoonlijke redenen. "Ik heb al 45 jaar een fantastische vrouw. Ik ben altijd heel veel weggeweest. Ik heb mijn kinderen en kleinkinderen veel te weinig gezien. Daarom sluit ik dit hoofdstuk af", klinkt het in Het Belang van Limburg.

Hij blijft wel "ter beschikking van de partij". Of dat betekent dat hij in 2019 de lijst voor N-VA zal duwen, wil woordvoerder Frank Van Roost niet bevestigen, maar het is in elk geval "niet de bedoeling dat hij na 19 jaar nog lid is van het parlement".

Of Peumans dan van plan is zijn zeteltje af te staan als hij in 2019 toch verkozen raakt, wilde Van Roost niet met zoveel woorden zeggen. "In twee jaar tijd kan er veel gebeuren. Maar zoals het er nu voorstaat, zal hij in 2019 niet meer in het parlement zitten."

In het interview met Het Belang van Limburg toont Peumans zich overigens ook een vurig voorstander van de decumul, iets waar de N-VA-top een eerder koele minnaar van is. De parlementsvoorzitter stelt vast dat sommige volksvertegenwoordigers "niet bezig zijn met de fundamentele dingen waarvoor ze verkozen zijn". "Er zijn er ook in onze partij - en ik noem geen namen - die volgens mij zelfs niet weten dat de zitting bezig is. Daarom ben ik ook voorstander van de decumul. Een functie, een politicus. De eerste die mij kan aantonen dat parlementsleden die burgemeester zijn een meerwaarde hebben in het parlement, moet ik nog tegenkomen."