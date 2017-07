De Gentse liberaal Geert Versnick is niet echt dé grote naam bij Open VLD, maar heeft wel een lange staat van dienst. Van 1980 tot 2000 was hij advocaat aan de balie in Gent, maar vanaf 1982 maakte hij ook carrière in de politiek: eerst als adviseur van vice-premier Willy De Clercq, later als privésecretaris van diens politieke zoon Guy Verhofstadt.

Van 1989 tot 1994 was Versnick gemeenteraadslid in Gent, van 2001 tot 2006 schepen van Openbare Werken en van 2006 tot 2012 OCMW-voorzitter en schepen van Intercommunales en Financiële Participaties.

Hij was ook een tijdje actief in de nationale politiek, onder meer als Kamerlid. In 2010 koos hij definitief voor de lokale politieke scène, want hij moest te veel andere Oost-Vlaamse blauwe tenoren laten voorgaan. Hij was ook ooit kandidaat-partijvoorzitter, maar hij moest het toen afleggen tegen Karel De Gucht.

In 2012 was hij lijsttrekker voor de provincieraad in Oost-Vlaanderen en lijstduwer voor de gemeenteraad in Gent. Sindsdien was hij én gemeenteraadslid én gedeputeerde. In april stapte hij uit de gemeenteraad en kondigde hij aan in 2018 geen kandidaat meer te zijn voor de provincieraad. Met dank aan de opschudding rond zijn vele mandaten.