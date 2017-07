Nu reageert hij wel via een persbericht. "Iedereen weet dat ik al de beslissing had genomen om de politiek verlaten (na de verkiezingen van 2018, nvdr.). Omdat mijn integriteit nu in twijfel wordt getrokken - en daardoor een sereen debat onmogelijk wordt gemaakt - heb ik beslist mijn uitstap te vervroegen", schrijft hij. Concreet stapt hij op "bij de start van het komende politieke jaar". Na de zomer, dus.

Over de aantijgingen zelf is Versnick wel duidelijk. Volgens hem werden de feiten op "een ongefundeerde manier" gebracht. "Als gedeputeerde voor internationale relaties ben ik acht keer in Vietnam geweest. Vier keer hield ik een tussenstop in Bangkok, waarvoor er kosten gedeclareerd werden aan de provincie. Daar onderhield ik contacten met de ambassadeur en ambassademedewerkers met als finaliteit de opportuniteiten voor Oost-Vlaanderen in kaart brengen. Gelet Thailand ook een provinciale structuur heeft, een sterke autoindustrie kent en in bepaalde zones fiscale voordeeltarieven geeft aan investeerders, was dit een waardevolle piste om nader te onderzoeken."

"Het is betreurenswaardig dat dit debat niet gevoerd werd in de provincieraad, maar in de pers", besluit hij. "In de provincieraad had ik een duidelijk antwoord kunnen formuleren op de vragen en insinuaties."