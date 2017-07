Uit de provinciale begrotingscijfers bleek dat Versnick de voorbije jaren een aantal onkosten heeft ingebracht voor zakenreizen die niet conform zijn met het provinciereglement. Het zou onder meer gaan om de kosten van duurdere vliegtickets van Brussel naar Vietnam en China, via de Thaise hoofdstad Bangkok.

Versnick zou ook de onkosten voor zijn hotelsuite in Bangkok, inclusief roomservices, maaltijden en bar, hebben binnengebracht. “Dat is niet conform volgens het provinciereglement”, benadrukt Gillis in "De ochtend" op Radio 1. De totale onkosten zouden sinds 2012 oplopen tot acht à tienduizend euro.

“Eigenlijk is de aanwezigheid in Bangkok niet relevant voor de provincie”, stelt Gillis. "We vragen ons af wat een kleine provincie als Oost-Vlaanderen op economisch vlak gaat doen in het grote China en Vietnam."

Versnick reageerde in De Standaard dat hij economische contacten onderhoudt in de Thaise hoofdstad en dat de kosten daarvan dus bij de uitgaven horen. Maar die contacten staan volgens Groen nooit vermeld in de nota aan de deputatie, die voor elke buitenlandse reis moeten worden opgemaakt.

De oppositie eist nu dat Versnick de onkosten die hij onterecht heeft geïnd terugbetaalt. “Anders moeten we een extra provincieraad samenroepen om te kijken welke stappen we verder kunnen ondernemen”, stelt Gillis. “Ik verwacht ook een reactie van Gwendolyn Rutten, omdat het toch niet de eerste keer is dat Versnick onder vuur komt te liggen.” Vooralsnog wensten noch Rutten noch Versnick te reageren voor VRT Nieuws.

De woordvoerster van Open VLD liet wel weten dat de partij staat voor complete transparantie.