Vanavond houdt Geert Bourgeois zijn traditionele "11 juli-toespraak" in Kortrijk, aan de vooravond van de Vlaamse feestdag. De collega's van het RTBF-programma "Matin première" polsten naar aanleiding van de Vlaamse feestdag of de Vlaamse minister-president ook een boodschap en/of plannen heeft voor de Franstaligen.

Het gaat goed met Vlaanderen, we hebben alles goed op orde, is wat Bourgeois vooral wil meegeven, maar ook: "We willen nog beter doen. En daarvoor hebben we meer bevoegdheden nodig." Hij vraagt niet letterlijk om een nieuwe, zevende staatshervorming, maar het is wel een logische volgende stap dat de regio's meer bevoegdheden krijgen. Momenteel kunnen we niet op alle vlakken een competent, homogeen beleid voeren."

Bourgeois verwijst onder meer naar meer regionale bevoegdheden voor fiscaliteit, de arbeidsmarkt, de gezondheidszorg. "We hebben geen volledige responsabiliteit op fiscaal vlak bijvoorbeeld, we hebben geen volledige bevoegdheden over inkomsten en belastingen. Dat is niet normaal. Dat is geen complete democratie."