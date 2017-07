De regering zit dit weekend bijeen op Hertoginnedal om zich te buigen over de begrotingscontrole. En dat wordt geen eenvoudige klus, want er is aan het licht gekomen dat voor volgend jaar 4,3 miljard euro moet gevonden worden. Dat is ruim een miljard meer dan werd aangenomen.

De ministers zitten vanmiddag in werkgroepen bijeen om de nieuwe cijfers uit te vlooien en met een kam door de begrotingscijfers te gaan om het cijfer van 4,3 miljard zo veel mogelijk naar beneden bij te stellen.

"We zullen voor 2018 en 2019 nog belangrijke inspanningen moeten doen. Die opdracht moeten we in de komende dagen en weken grondig en in alle sereniteit tot een goed einde brengen." Zo reageert Van Overtveldt op de tegenvaller.

Net als zijn collega van Begroting Sophie Wilmès (MR) leest minister Van Overtveldt in het rapport een bevestiging van al gedane inspanningen. "We bouwen het structurele tekort van de regering-Di Rupo af van 3 procent naar ongeveer 1 procent", klinkt het in een persbericht.