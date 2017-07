"Het is belangrijk dat we een totaalaanpak doen en geen eenzijdig verbod op plastic zakjes", zegt Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe (Open VLD) aan onze redactie. "We moeten voorkomen dat de sector meer gaat voorverpakken." Om dat te voorkomen is het volgens de liberalen belangrijk om samen te zitten met de sector zelf. "Zo zijn we er zeker van als er maatregelen komen dat die op termijn leiden tot minder plastic."

Zelfstandigenorganisatie NSZ is blij dat er geen totaalverbod komt. "We geloven eerder in biologisch afbreekbare zakken die het milieu niet vervuilen of, beter nog, in ecologisch verantwoorde, herbruikbare zakken die de handelaar aan de klant kan geven", klinkt het in een persbericht. "Een totaal verbod is anticommercieel en niet haalbaar."

Vlaanderen wordt zo op korte termijn de enige regio waar plastic wegwerpzakjes wel nog zullen kunnen. In Wallonië zijn ze al verboden en Brussel volgt vanaf september.