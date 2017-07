Is er een nieuw tijdperk aangebroken in Brussel?

Ze hadden het beloofd en vandaag is het zover. Het Brusselse stadsbestuur stelde vanmiddag een reeks maatregelen voor die het bestuur transparanter, efficiënter en ethischer moet maken. Het moet met minder: minder mandaten, minder structuren, minder hoge vergoedingen. Is daarmee de toon gezet voor een nieuw tijdperk of is het niet meer dan schone schijn?

