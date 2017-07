Toch deelt Gatz de overtuiging dat er een grondige hervorming nodig is in Brussel. “Er is geen enkele Vlaamse partij die daar tegen is. Ik heb dat twintig jaar geleden al gezegd, langer dan Geert Bourgeois zich met de Brusselse politiek bezighoudt.”

Gatz beschuldigt de N-VA van spierballengerol. “Dat helpt ons niets vooruit. Finaal zullen we toch rond de tafel moeten gaan zitten en dat zal in het federaal parlement moeten gebeuren. Aangezien het over het statuut van Brussel gaat, zijn er geen eenvoudige, snelle oplossingen."

De N-VA maakt er een communautaire kwestie van, maar dat is het niet, vindt Gatz. “De Franstalige partijen vinden nu ook dat er een aantal stappen moeten gezet worden en wij vinden dat met hen.” Maar, zo stelt de minister, de maatregelen om corruptie aan te pakken en die om een efficiënter bestuur te creëren, raken elkaar wel, maar zijn niet helemaal dezelfde. Toch gaat het in elk geval in de goede richting, besluit de minister.