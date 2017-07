In die daling spelen verschillende factoren een rol. Zo is er de demografische evolutie. Vlaanderen vergrijst sneller dan Wallonië en Brussel, waardoor de pensioenkosten in Vlaanderen sneller stijgen en Vlaanderen netto-ontvanger wordt. Vooral in Brussel is er op dat vlak een omgekeerde beweging.

Ook de zesde staatshervorming heeft een impact, met name door de regionalisering van een kwart van de personenbelasting. Daardoor verdwijnt ongeveer 10 miljard euro uit de perimeter van de studie en verkleint het relatieve overgewicht van Vlaanderen in termen van inkomsten uit de personenbelasting. Op die manier is er dus ook een daling van de transfer.

De transferstudie is nog niet besproken binnen de Vlaamse regering. Vlaams minister-president Geert Bourgeois blijft ook voorzichtig met conclusies. Hij wijst er enkel op dat Vlaanderen "niet aan de knoppen zit" maar dat de transfers best wel "een thema kunnen zijn bij de volgende verkiezingen". "De verleiding is ook groot om te kijken wat we zouden kunnen doen met 6,5 miljard euro op het vlak van welzijn, mobiliteit, onderzoek en ontwikkeling,...", aldus Bourgeois.