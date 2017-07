De Decker zei dat hij zich voor de onderzoekscommissie heeft aangeboden uit respect voor de instellingen. Hij ontkent alles waarvan hij wordt beschuldigd in verband met Kazachgate en zegt dat hij in de hele zaak alleen maar is opgetreden als advocaat van Chodiev. In die hoedanigheid beroept hij zich op zijn beroepsgeheim.

De Decker wordt verweten dat hij als politiek zwaargewicht van de MR zijn invloed heeft aangewend om de zogenoemde afkoopwet sneller tot stand te laten komen.