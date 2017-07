Even terugspoelen naar het voorjaar van 2017. De al verzuurde relatie tussen Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans en diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva ontspoorde volledig. Na een negatieve evaluatie besliste de Vlaamse regering om Lyubayeva eind maart te ontslaan. Lyubayeva was het niet eens met die evaluatie. Volgens haar werd ze enkel ontslagen omdat ze zich te kritisch had opgesteld tegenover minister Homans.

De Vlaamse Ombudsdienst heeft als onafhankelijk orgaan geprobeerd beide partijen te verzoenen, maar dat is niet gelukt. Het begeleidende rapport van de ombudsdienst schetst wel een beeld van de achterliggende discussie. Het is duidelijk dat de functie van de diversiteitsambtenaar in een moeilijk spanningsveld ligt. De ambtenaar heeft bijvoorbeeld wel een ruim spreekrecht, maar dat spreekrecht is ook niet onbegrensd. Zo heeft de ambtenaar ook loyauteitsplicht.

Een moeilijke en delicate evenwichtsoefening. "Telkens zal de context bepalen waar het exacte evenwicht zich bevindt, maar in ieder geval zou het volstrekt ongepast zijn om zuivere inhoudelijke kritiek die op een correcte en gepaste manier weergegeven wordt als deloyaal te bestempelen. Aan de andere kant zal op de persoon spelen of beledigen, in ieder geval niet passen in de uitoefening van het spreekrecht", zo staat in het rapport.

In het geval van de diversiteitsambtenaar is de evenwichtsoefening zo mogelijk nog moeilijker omdat die ambtenaar net ook de taak heeft ook kritisch naar het beleid te kijken. Die kritische rol staat verankerd in de taakomschrijving van de diversiteitsambtenaar. "Het is zonder meer onderdeel van zijn taak om tekortkomingen te detecteren en te signaleren en om zelf voorstellen te doen ter remediëring ervan", stelt de ombudsdienst.