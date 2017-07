Even terug naar 19 juni. Toen maakte CDH-voorzitter Benoît Lutgen bekend dat hij niet meer wilde samenwerken met de PS. Lutgen is naar eigen zeggen de schandalen bij de Franstalige socialisten beu en wil op zoek naar een nieuwe coalitie.

Die gesprekken verlopen moeizaam. Lutgen wil nieuwe meerderheden vormen met Ecolo, MR en DéFi. Die laatste partij is nodig voor een meerderheid in Brussel. Vandaag zit Lutgen dus met Ecolo en MR rond de tafel, want DéFi-voorzitter Olivier Maingain houdt voorlopig de boot af.

Ondertussen is vooral in Wallonië de politieke impasse compleet. De PS wil verder regeren, maar door de exit van het CDH zijn de deelregeringen in Brussel en Wallonië in een soort lopende zaken terechtgekomen. Daardoor lopen belangrijke dossiers vertraging op.