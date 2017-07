Bedrijven die werknemers weigeren op basis van leeftijd, geslacht of herkomst zullen streng gecontroleerd worden. "Heel concreet betekent dat dat gewestelijke inspecteurs anoniem werkgevers kunnen controleren om na te gaan of ze al dan niet ingaan op discriminerende vragen van klanten", zegt staatssecretaris in de Brusselse regering Bianca Debaets (CD&V).

"We willen vooral aantonen dat we in Brussel werk maken van tewerkstelling en dus willen wij hier in Brussel die discriminatie echt aanpakken. Het is niet aanvaardbaar dat mensen geen werk vinden omdat ze een andere huidskleur hebben, of een handicap of een zekere leeftijd en dat zullen we gaan bestrijden."

Op het federale niveau wil minister van werk Kris Peeters (CD&V) zo vlug mogelijk mysterycalls invoeren, maar coalitiepartner N-VA is daar niet voor te vinden. De partij vreest een heksenjacht op de werkgevers. Die laatsten zijn ook vierkant tegen de controles en willen inzetten op het aanmoedigen van bedrijven om niet te discrimineren.