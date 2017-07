Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open VLD) belooft in een reactie op het rapport dat er een aantal correctieboekingen komen in de begroting voor 2017. Op de kritiek over het gebrek aan informatie over de aanwending van de kredieten, reageerde de minister volgens het Rekenhof niet.

Tommelein benadrukt wel dat het departement Financiën vorig jaar is gestart met een project voor de optimalisatie van de inventaris van investeringsgoederen, dat de werkelijke financiële toestand van Vlaanderen in overeenstemming moet brengen met de toestand zoals die in de begroting wordt weergegeven.