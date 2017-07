Francken las vanochtend ook het persbericht van Amnesty International en de kritiek daarin op Europa. Hij is het niet eens met de kritiek; Voor echte vluchtelingen zijn in de EU afspraken gemaakt rond spreiding en hervestiging, herhaalt hij. "Amnesty en andere ngo's willen 1 ding: zij willen dat alle vluchtelingen en migranten (ook economische) kunnen binnenkomen in Europa. Dat zal niet gebeuren. Daar is geen enkel draagvlak voor bij mijn Europese collega's en in België. Echte vluchtelingen vliegen we binnen. Ik doe 5 keer meer dan de vorige regering, maar we gaan geen economische migranten binnenvliegen. Zij worden toch niet erkend en worden dan illegaal. Hun agenda is die van een open border policy (open grenzen-beleid). Zij willen migratiegrenzen tot de grond afbreken en daar zal ik nooit of nooit in meegaan. Ik verschil hier 100% van mening met de ngo's."

Ik wil absoluut echte vluchtelingen redden, maar ik wil geen nieuw illegaal immigratiekanaal creëren, benadrukt Francken. "We hebben een anti-verdrinkingsplan nodig. Maar Libië is nog een moeilijkere partner dan Turkije. De oplossing zal zijn duidelijk te maken dat het kopen van een ticket op een mensensmokkelboot geen vrije toegang geeft tot de Europese Unie. Als dat niet lukt, zullen er mensen blijven verdrinken. De migratiedruk is te hoog. Er zijn gewoon te veel mensen die zullen blijven proberen Europa te bereiken."