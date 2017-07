Onze redactie bracht eergisteren aan het licht dat elk jaar tienduizenden auto's door de keuring geraken nadat de roetfilter is weggehaald. Sinds 2011 moet elke nieuwe dieselauto 2011 een roetfilter hebben.

Alleen, als die stuk gaat, is het goedkoper om hem weg te halen dan te vervangen. De autokeuring merkt het toch niet. Maar het is wel illegaal en onethisch, klinkt het in het parlement. Want zo'n auto zonder filter stoot 90 procent meer ongezonde vervuiling uit.

Minister Weyts zei eerder al dat controleurs in de keuringscentra zullen moeten kloppen op de uitlaat, om te horen of die hol klinkt. Bij vermoedens van fraude, zal er moeten herkeurd worden, met een attest van een garage dat er een filter is.

Op middellange termijn wil Weyts voor de keuringscentra moderne meettoestellen kopen die ook lagere waarden kunnen detecteren. Die toestellen bestaan nu al, maar ze zullen wellicht pas volgend jaar officieel Europees erkend zijn.