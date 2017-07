Van der Maelen heeft geen probleem met de nieuwe regels rond decumul die in zijn partij gelden en die ook in het parlement in de werkgroep Politieke Vernieuwing werden uitgewerkt. "In 1994 ben ik een half jaar schepen geweest; ik ben daarmee gestopt omdat ik die functie niet combineerbaar vond met die van Kamerlid", aldus Van der Maelen, die eraan toevoegt dat hij zich in 1991 na zijn stage als advocaat meteen liet schrappen als advocaat.

Volgens hem is het parlement vandaag zo zwak door de particratie. "Parlementsleden die herverkozen willen worden, moeten er vandaag voor zorgen dat ze niet in onmin raken met hun partijtop. Anders krijgen ze geen goede plaats meer op de lijst", vindt Van der Maelen. Voor hem moet we terug naar kleinere kieskringen zoals in het Verenigd Koninkrijk. "Als een parlementslid het vertrouwen krijgt van zijn kiezers, kan de partij hem achteraf veel minder gemakkelijk opzij schuiven."

Partijvoorzitter John Crombez is voor Dirk Van der Maelen goed bezig en heeft goed gereageerd op de onthullingen over de graaicultuur. Hij was de eerste die maatregelen aankondigde, die strenge regels oplegde over transparantie en inkomens.

"De SP.A zal niet worden weggeveegd, zoals de sociaaldemocraten in Frankrijk en Nederland", voorspelt hij.