Minister Peeters kondigde gisteren aan toch door te zetten in de schoot van de regering, ondanks een gebrek aan advies van de sociale partners. Daar hadden ze volgens de CD&V'er al genoeg tijd voor gehad. De werkgevers reageerden misnoegd, vooral omdat ze net vandaag een actieplan diversiteit komen voorstellen op het kabinet.

Dat plan bestaat uit zes punten, die vooral gebaseerd zijn op een "positieve aanpak", zegt VBO-topman Pieter Timmermans. Zo willen de werkgevers onder meer een meldpunt oprichten, waar bedrijven terecht kunnen wanneer ze vragen of problemen hebben met het diversiteitsbeleid. Voor mystery calls, of anonieme praktijktests zoals de minister ze wil invoeren, wordt in de tekst van de werkgevers met geen woord gerept.

"Mystery calls gaan dit probleem niet oplossen, het probleem gaat veel breder dan dat", zegt Timmermans. "Waar fouten gebeuren moet opgetreden worden", maar daar zijn volgens de VBO-topman "al genoeg kanalen voor". Bovendien is aan het wetsvoorstel van Peeters "nog wel wat werk om het juridisch te doen kloppen", meent Timmermans. "Het is wat ons betreft dus wat voorbarig om dit nu al door te drukken", klinkt het.

Ook Maertens geeft toe dat de diversiteit op de arbeidsmarkt nog te wensen overlaat. "Maar dat los je niet op door te bestraffen. We willen blijven inzetten op zelftoetsing: we moeten werkgevers aanzetten om hun personeelsbeleid zélf te toetsen op diversiteit."