Professor aan het Hoger Instituut voor Arbeid Jef Pacolet is tevreden dat de minister het plan op tafel legt. "Nu is er een massale werkloosheid en bovendien ook een enorme ondertewerkstelling. We hebben veel minder werkgelegenheid dan in het buitenland", zegt hij aan VRT Nieuws. "Er zullen nog veel inhaalbewegingen nodig zijn."

"Hier is er veel meer werk aan de winkel dan in Duitsland", zegt hij. "Dat betekent ook dat we daar zonder taboes naar moeten kijken. Eén maatregel wil ik de minister alvast suggereren: de herverdeling van het werk. De arbeidsduurvermindering is hierin een stapje vooruit." Hij kijkt dan onder meer naar een arbeidsweek met minder uren.