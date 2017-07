Regeringspartij N-VA brengt de meerderheidsresolutie in herinnering die de Kamer twee jaar geleden goedkeurde. N-VA-Kamerlid Wim Van der Donckt zegt dat er "in de resolutie helemaal geen sprake is van de invoering van anonieme praktijktesten of zogenaamde mystery calls." Hij voegt eraan toe dat de sociale inspectie nu reeds alle middelen in handen heeft om op te treden, als er een klacht over discriminatie wordt ingediend. "We gaan toch geen heksenjacht ontketenen?" vraagt Van der Donckt zich af.

De andere Vlaamse regeringspartij, Open VLD, wil wel praten over de invoering van mystery calls in de strijd tegen discriminatie, maar wil die bespreking koppelen aan de versoepeling van de proefperiode en de startersbanen. Kamerlid Vincent Van Quickenborne:" Wij begrijpen dat het geduld van minister Peeters op is, maar dat geldt ook voor deze twee dossiers. Een werkgever die niet tevreden is over een werknemer, moet nu te lang wachten om dat contract op te zeggen."