"Het is een heel slechte periode voor de PS", aldus Gerlache. "De militanten weten geen raad meer hoe het verder moet. Alles ligt op tafel nu, zelfs een einde van het voorzitterschap van Elio Di Rupo. Als hij aan de macht blijft, is dat omdat er geen alternatief is momenteel, dat is niet toekomstgericht."

"Wat mij getroffen heeft, is de manier waarop Paul Magnette het nu heeft over Di Rupo. Het verschil met twee weken geleden is heel groot", zegt de Wetstraatwatcher van de RTBF ook. Hij verwijst daarmee naar de reportage die Pieterjan De Smedt van "Terzake" heeft gedraaid op het PS-congres van gisteren.

De Smedt vroeg Magnette naar de toekomst van Di Rupo. "Het is aan de militanten om daarover te beslissen. Mijn persoonlijke mening doet er niet toe", luidde het antwoord van Magnette. Twee weken geleden, toen eveneens in "Terzake", was dat nog fors: "Ik sta 100 procent achter Di Rupo".