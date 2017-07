Di Rupo op PS-congres: “Verbod op cumuls zal een realiteit zijn”

Op een buitengewoon congres heeft de PS maatregelen goedgekeurd om nieuwe schandalen te voorkomen. In grote steden mogen hun mandatarissen niet meer tegelijk parlementslid en burgemeester of schepen zijn. In kleinere gemeenten wel, maar niemand mag meer verdienen dan een parlementslid, zo'n 7.000 euro bruto per maand.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Di Rupo op PS-congres: “Verbod op cumuls zal een realiteit zijn”

Op een buitengewoon congres heeft de PS maatregelen goedgekeurd om nieuwe schandalen te voorkomen. In grote steden mogen hun mandatarissen niet meer tegelijk parlementslid en burgemeester of schepen zijn. In kleinere gemeenten wel, maar niemand mag meer verdienen dan een parlementslid, zo'n 7.000 euro bruto per maand.