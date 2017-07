"CDH heeft geprofiteerd van het klimaat om ons in de minderheid te duwen", sneerde een strijdbare Di Rupo in de richting van zijn CDH-collega Benoît Lutgen, die hij verraad verwijt door diens beslissing om in Wallonië en Brussel niet langer met de PS te willen regeren. "Het is niet de haat van onze tegenstanders die ons klein zal krijgen."

"Zonder de PS zullen de rechten en de verworvenheden van de werkende klasse worden vernield", waarschuwt Di Rupo. Hij doet de beschuldigingen van zijn politieke tegenstanders aan het adres van zijn partij af als "halve waarheden" en "ondraaglijke beschuldigingen". "Als ik al die beschuldigingen zie, dan vertienvoudigt mijn energie alleen maar."

Di Rupo kondigt aan dat het partijbureau van de PS tegen 23 augustus concrete hervormingsvoorstellen zal doen, en op 24 september komt daarover een partijcongres. "De PS is een soliede partij", aldus Di Rupo. "Wij bestaan , al sinds 1885. Al meer dan 130 jaar zetten wij ons in voor een rechtvaardigere wereld."

De PS-voorzitter spreekt zijn militanten moed in. "In deze moeilijke tijden moeten kameraadschap en broederlijkheid ons ertoe aanzetten het hoofd niet te laten hangen. Het socialisme zal nooit ten onder gaan."