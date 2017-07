De ethische commissie van de Brusselse PS was samengekomen om Peraïta te horen over de Samusocial-zaak, maar ze was niet komen opdagen. Eerder had haar advocaat al gezegd dat ze weigerde te antwoorden op vragen over de kwestie en alleen aan het gerecht verklaringen zou afleggen.

Peraïta, die sinds 2013 OCMW-voorzitster was, was in opspraak gekomen omdat ze als bestuurslid van de Brusselse daklozenvereniging Samusocial riante vergoedingen had opgestreken voor vergaderingen die nooit hadden plaatsgevonden.

Ook de gewezen burgemeester van Brussel, Yvan Mayeur was daarbij in opspraak gekomen, maar die had gisteren al de eer aan zichzelf gehouden en was zelf uit de partij gestapt.