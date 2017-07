Vlaams Parlement keurt verbod op onverdoofd slachten goed

Het Vlaams Parlement heeft het decreet goedgekeurd dat het onverdoofd slachten verbiedt. Dat gebeurde -en dat is zeldzaam- over alle politieke partijen heen. Vanaf 1 januari 2019 zal het verboden zijn om schapen te slachten zonder verdoving. Later volgen ook kalveren en runderen.

Belga

Vlaams Parlement keurt verbod op onverdoofd slachten goed

Het Vlaams Parlement heeft het decreet goedgekeurd dat het onverdoofd slachten verbiedt. Dat gebeurde -en dat is zeldzaam- over alle politieke partijen heen. Vanaf 1 januari 2019 zal het verboden zijn om schapen te slachten zonder verdoving. Later volgen ook kalveren en runderen.