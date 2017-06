Het mobiliteitsbudget lag al lang op tafel van de regering. Vandaag is het principe "car for cash" goedgekeurd. Het principe is dat een werknemer kan opteren voor een som geld in plaats van zijn of haar bedrijfswagen.

Dat geld valt onder hetzelfde fiscale regime als een bedrijfswagen en het wordt dus niet als loon belast. Daardoor zou het voor de werknemer een nuloperatie zijn. Hoeveel geld iemand krijgt voor een bedrijfswagen wordt berekend met een ingewikkelde formule.

"In het verleden is er een wildgroei geweest aan bedrijfswagens en dit is een stuk een compensatie. Zo willen we die situatie toch enigszins beginnen te corrigeren", reageert minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).