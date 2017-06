Dat de sociale zekerheid niet meer in het rood zit, is opmerkelijk, want de laatste jaren ging het steevast over "een gat in de sociale zekerheid". "Ik ben heel blij dat de regering de juiste maatregelen heeft genomen om in te zetten op jobs, jobs, jobs", reageert minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD).

"Het toont vooral dat de politiek van de regering op alle vlakken goed scoort", beaamt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), die het heeft over een opsteker.

Dat het beruchte gat in de sociale zekerheid is weggewerkt, komt onder meer door het toegenomen aantal jobs, waardoor er meer sociale bijdragen in het laatje komen.

"Als de werkloosheidsuitkeringen zijn gedaald, is dat een goede zaak", vindt minister van Werk Kris Peeters (CD&V), die het optimisme meteen ook wat relativeert. "Als ik goed ben geïnformeerd is er een stijging bij de RIZIV-uitkeringen en de pensioenen." Uit de RSZ-cijfers blijkt inderdaad dat er voor volgend jaar een stijging van 471 miljoen wordt verwacht bij de RIZIV-uitkeringen en en stijging van 921 miljoen bij de pensioenen.

Volgende week begint de federale regering aan haar begrotingsoefening. De Block pleit er alvast voor om niet meer te besparen bij de sociale zekerheid: "We gaan de room niet van de melk halen."