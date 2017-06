Wat blijft nog over van het plan-Tommelein na het debat in het Vlaams Parlement?

Het klonk hoopvol en zelfs makkelijk vanochtend: de vernietigde Turteltaks heeft zijn werk eigenlijk al grotendeels gedaan. Met een bijdrage van slechts tien euro per gezin zou de resterende schuld gedelgd moeten kunnen worden. Minister voor Energie Bart Tommelein (Open VLD) klonk energiek in de krant vanochtend en lichtte het idee toe in het Vlaams Parlement. Zijn idee, zo bleek, want nog niet gedragen door de regering.

