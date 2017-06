Nog maar twee weken geleden besliste het Grondwettelijk Hof dat de Arco-regeling die de regering-Leterme uitwerkte ongrondwettelijk is. Eerder dit jaar had ook het Europees Hof van Justitie een zwarte streep getrokken over die regeling.

De overheid mag de 800.000 coöperanten van Arco niet terugbetalen zoals dat zou gebeuren wanneer een bank failliet gaat. De regering Michel heeft die ontwikkelingen niet afgewacht: in het regeerakkoord van oktober 2014 werd al afgesproken dat er een plan B zou worden uitgewerkt.

Hoe dat plan B er concreet moet uitzien, is onduidelijk, evenals wat wettelijk mogelijk is. Dat de coöperanten slechts een gedeelte van hun inleg zullen terugkrijgen, staat wel vast, net als dat zowel beweging.net (het vroeger ACW) als Belfius daarvoor zouden bijdragen.

Vraag is vooral hoeveel die bedragen zullen zijn en op welke manier die overheid zelf ook kan bijdragen. Premier Michel heeft het dossier naar zich toegetrokken, maar vicepremier Peeters maant hem nu aan tot spoed. “Als we Arco nog in deze legislatuur willen oplossen, moeten we daar nu werk van maken”, zegt hij in Villa Politica.