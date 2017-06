Nadat de CDH twee weken geleden aankondigde dat ze uit de Franstalige regering met de PS stapt, probeert de partij alternatieve meerderheden te vormen met de MR, Défi en Ecolo.

Voor de Brusselse regering is een meerderheid zonder Défi, het vroegere FDF, niet mogelijk, maar Défi-voorzitter Olivier Maingain stelt als voorwaarde voor mogelijke regeringsonderhandelingen dat het CDH zich ontdoet van voormalig minister Milquet. Die is in verdenking gesteld omdat ze mogelijk kabinetmedewerkers inzette voor haar persoonlijke kiescampagne.

Fonck zegt nu dat Milquet haar ontslag als minister heeft ingediend op het moment dat ze in beschuldiging werd gesteld en dat er geen sprake van kan zijn dat ze opnieuw minister zou worden zo lang er geen gerechtelijke uitspraak is. Milquet is dan wel in verdenking gesteld, maar ze blijft onschuldig tot bewijs van het tegendeel. Het is Fonck ook niet helemaal duidelijk wat Maingain precies verwacht inzake Milquet.

Fonck herhaalt nog eens dat haar partij zo snel mogelijk een alternatief project wil uitwerken, met andere politieke zeden en met een nieuwe aanpak van een aantal dossiers.