"Gaan voor evenwicht in 2019, maar zonder zand in de economische motor"

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) is net terug van een missie met koning Filip in Zwitserland waar hij onder meer over duaal leren zijn licht opstak. Peeters twijfelt eraan of het begrotingstekort in 2019 weggewerkt zal zijn. "We moeten opletten dat we geen zand in de economische motor krijgen terwijl we het evenwicht willen bereiken."

VRT ???media.video.type.mz_vod???

"Gaan voor evenwicht in 2019, maar zonder zand in de economische motor"

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) is net terug van een missie met koning Filip in Zwitserland waar hij onder meer over duaal leren zijn licht opstak. Peeters twijfelt eraan of het begrotingstekort in 2019 weggewerkt zal zijn. "We moeten opletten dat we geen zand in de economische motor krijgen terwijl we het evenwicht willen bereiken."