Hij roept iedereen alvast op zijn verantwoordelijkheid te nemen. "Ik heb de voorbije dagen gezien dat er in Vlaanderen heel wat struisvogels rondlopen, mensen die hun kop in het zand steken", zowel in de politiek als bij de bedrijven en de organisaties. "Dit is niet iets van één man of één vrouw of één regering. Ik heb gezien dat iedereen heel veel voorstellen heeft, maar dat het altijd anderen zijn die moeten bijdragen".

Tommelein wijst er nog op dat het Grondwettelijk Hof heeft gesteld dat de basis van de Turteltaks ongrondwettelijk is, maar dat die in 2016 en 2017 mag worden geheven. "Ik denk dat de verschillende mensen die de oproep hebben gelanceerd (om in groep de taks terug te vorderen), nu al aan het terugkrabbelen zijn", aldus de minister.