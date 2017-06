Louis Tobback: "In politiek is een jaar een eeuwigheid"

Volgend jaar is Louis Tobback geen kandidaat meer bij de gemeenteraadsverkiezingen. "Maar ik ben nog lang niet met pensioen. In de politiek is dat een eeuwigheid", aldus Tobback.

