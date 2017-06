Deze week moest Pieterjan De Smedt Paul Magnette noodgedwongen al wandelend interviewen, toen die op weg was naar een RTBF-studio. 300 meter langs "de taalgrens" in het VRT-RTBF-gebouw voor een politiek interview gaf een mooi beeld van de "sense of urgency". Anderzijds ware een interview in de studio toch iets diepgaander geweest. "Meneer Magnette, we begrijpen het niet", schreeuwde De Smedt uit, en zie: er kwam reactie uit Wallonië, want Paul Magnette twitterde met een knipoog "dat hij binnenkort wel veel tijd zou hebben om langs te komen".